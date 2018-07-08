2018-07-08T15:39:14+03:00
Политика

В Киеве придумали "суперход" для вступления в НАТО

Украина намерена обеспечить себе вступление в Альянс посредством тесного военного сближения с Западом
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На Украине хотят приблизиться к НАТО путем тесного военного сотрудничества с ЗападомНа Украине хотят приблизиться к НАТО путем тесного военного сотрудничества с ЗападомФото: REUTERS
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Украинские власти намерены форсировать вступление страны в НАТО посредством тесного военного сотрудничества с Западом. Об этом 8 июля заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Со слов эксперта, скорое вступление Незалежной в альянс явно не светит. Однако есть ходы, которые позволят Украине решить вопрос.

"Есть, конечно, суперход, заключается в том, чтобы разместить на территории Украины базу ПРО США, а также несколько дивизионов Patriot и установить в стране "заслон" из подразделений НАТО", — заявил Бадрак в интервью украинским СМИ.

Одновременно с этим украинский военных экспорт отметил, что неизвестно, как на данную инициативу, если она последует от официальных киевских властей, отреагирует Запад. «Если это случится, то в этом случае Украина будет чувствовать себя даже более защищенной, чем балтийские государства», - резюмировал Бадрак.

Напомним, Украина еще в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса. И, приняв ряд законов и стратегий, существенно приблизилась к вступлению в альянс.

В то же время, в самом НАТО к данной инициативе пока относятся с некоторым скептицизмом. Хоть и поддерживают украинские устремления. Как заявил ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет не менее 20 лет.

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