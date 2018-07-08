В сборной России показали травму, с которой Илья Кутепов играл в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами

СЕГОДНЯ 18:12 2018-07-08T18:13:03+03:00

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Игрок российской футбольной сборной, полузащитник Илья Кутепов большую часть четвертьфинального матча с командой Хорватией провел на поле с травмой голеностопа. Не смотря на это, футболист продолжал выкладываться по максимуму в борьбе с хорватами за выход в ½ финала Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом сообщили в пресс-службе сборной России по футболу.

"Травмированная нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше", - приводится в сообщении пресс-слубы на официальной странице в Twitter.

"Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!", - говорится в Твиттере сборной России

Уточняется, что повреждение Илья Кутепов получил еще в первом тайме, после чего провел на поле не менее ста минут. И это с учетом дополнительного времени и серии послематчевых пенальти.

7 июля сборная России на Чемпионате мира по футболу-2018 в матче четвертьфинала на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Хорватии уступила балканским футболистам в серии пенальти. Основное же время матча закончилось вничью 2:2.

Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» отец защитника сборной России Ильи Кутепова Олег Кутепов рассказал о травме своего сына, и каких трудов футболисту стоило отстоять весь матч против грозных хорватов.