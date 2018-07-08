2018-07-08T18:13:03+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В сборной России показали травму, с которой Илья Кутепов играл в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами

Накануне в тяжелейшем поединке российские футболисты уступили сборной Хорватии в 1/4 мундиаля
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
игрок сборной России по футболу Илья Кутеповигрок сборной России по футболу Илья КутеповФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Игрок российской футбольной сборной, полузащитник Илья Кутепов большую часть четвертьфинального матча с командой Хорватией провел на поле с травмой голеностопа. Не смотря на это, футболист продолжал выкладываться по максимуму в борьбе с хорватами за выход в ½ финала Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом сообщили в пресс-службе сборной России по футболу.

"Травмированная нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше", - приводится в сообщении пресс-слубы на официальной странице в Twitter.

"Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!", - говорится в Твиттере сборной России

"Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!", - говорится в Твиттере сборной России

Уточняется, что повреждение Илья Кутепов получил еще в первом тайме, после чего провел на поле не менее ста минут. И это с учетом дополнительного времени и серии послематчевых пенальти.

7 июля сборная России на Чемпионате мира по футболу-2018 в матче четвертьфинала на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Хорватии уступила балканским футболистам в серии пенальти. Основное же время матча закончилось вничью 2:2.

Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» отец защитника сборной России Ильи Кутепова Олег Кутепов рассказал о травме своего сына, и каких трудов футболисту стоило отстоять весь матч против грозных хорватов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко предложил Польше вывести Волынскую резню из сферы политики
Опубликованы первые кадры спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
Черчесов: «Через четыре года в Катаре на ЧМ-2020 обязательно пройдем дальше!»
В Таиланде из затопленной пещеры вывели четверых детей
Черчесов назвал главное достижение российской сборной на ЧМ-2018
Порошенко обвинили в водопроводной катастрофе на Украине
ФИФА собирает доказательства по инциденту с участием хорватов Виды и Вукоевича
Порошенко открыл мемориал в память о погибших украинцах в Польше
Нетаньяху планирует обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией
От утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек
В Киеве придумали "суперход" для вступления в НАТО
В одном из ресторанов Кувейта отравились более 250 человек
Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде
Премьер-министр Бельгии прилетит в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием своей сборной
В Совфеде раскритиковали учения США и Украины в Черном море
Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы
Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча лидеров США и России негативно повлияет на европейскую безопасность
Российский ударный беспилотник "Охотник" начнет полеты уже в этом году
Британия не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери