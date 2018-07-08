Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 18:57 2018-07-08T18:57:19+03:00

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Десятки фанатов сборной Англии после победы над Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), который проходит в России с 14 июня по 15 июля, устроили настоящий погром в магазине IKEA, расположенном в Лондоне.

Причем в сети уже появилось видео набега болельщиков на магазин шведской мебели. На опубликованной в интернете записи запечатлено, как фанаты прыгали на кроватях и диванах, а также громили все, что попадалось им под руку. При этом, судя по выложенным в сеть кадрам, персонал IKEA решил не вмешиваться и просто наблюдал за происходившим.

Английские фанаты разгромили магазин ИКЕА, празднуя победу над Швецией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 7 июля, англичане одержали победу над шведами в матче 1/4 финала ЧМ-2018 и впервые с 1990 года вышли в полуфинал чемпионата мира. Матч между сборными Англии и Швеции завершился со счетом 2:0.