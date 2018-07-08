2018-07-08T18:57:19+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018

Англичане в матче 1/4 финала чемпионата мира выиграли у шведов со счетом 2:0 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Десятки фанатов сборной Англии после победы над Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), который проходит в России с 14 июня по 15 июля, устроили настоящий погром в магазине IKEA, расположенном в Лондоне.

Причем в сети уже появилось видео набега болельщиков на магазин шведской мебели. На опубликованной в интернете записи запечатлено, как фанаты прыгали на кроватях и диванах, а также громили все, что попадалось им под руку. При этом, судя по выложенным в сеть кадрам, персонал IKEA решил не вмешиваться и просто наблюдал за происходившим.

Английские фанаты разгромили магазин ИКЕА, празднуя победу над Швецией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 7 июля, англичане одержали победу над шведами в матче 1/4 финала ЧМ-2018 и впервые с 1990 года вышли в полуфинал чемпионата мира. Матч между сборными Англии и Швеции завершился со счетом 2:0.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"
США обвинили Россию в желании «дестабилизировать НАТО»
«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню
Глава МВД Британии посетил Эймсбери
Порошенко предложил Польше вывести Волынскую резню из сферы политики
В сборной России показали травму, с которой Илья Кутепов играл в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами
Опубликованы первые кадры спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
Черчесов: «Через четыре года в Катаре на ЧМ-2020 обязательно пройдем дальше!»
В Таиланде из затопленной пещеры вывели четверых детей
Черчесов назвал главное достижение российской сборной на ЧМ-2018
Порошенко обвинили в водопроводной катастрофе на Украине
ФИФА собирает доказательства по инциденту с участием хорватов Виды и Вукоевича
Порошенко открыл мемориал в память о погибших украинцах в Польше
Нетаньяху планирует обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией
От утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек
В Киеве придумали "суперход" для вступления в НАТО
В одном из ресторанов Кувейта отравились более 250 человек
Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде
Премьер-министр Бельгии прилетит в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием своей сборной
В Совфеде раскритиковали учения США и Украины в Черном море
Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы
Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча лидеров США и России негативно повлияет на европейскую безопасность
Российский ударный беспилотник "Охотник" начнет полеты уже в этом году
Британия не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери