В Москве в ночь на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 20:30 2018-07-08T20:31:26+03:00

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В воскресенье появилась информация о том, что в Москве за минувшую ночь выпало около половины месячной нормы осадков, которая для июля составляет 94 миллиметра. Так, согласно данным метеорологов, к утру 8 июля на столицу вылилось порядка 44 миллиметров воды.

«Метеостанция Балчуг зафиксировала выпадение 44 мм осадков», - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Также там отмечается, что в настоящее время столичный регион остается под влиянием высокого и малоподвижного циклона. Так что в начале следующей недели в мегаполисе будут по-прежнему не исключены дожди.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, после сильного ливня в столице в ночь на 8 июля «Мосводосток» не зафиксировал сильных подтоплений. Было лишь небольшое скопление воды в Новоарбатском тоннеле, где заглохли три автомобиля. Однако коммунальщики быстро откачали воду на том участке.