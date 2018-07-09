Шторм «Крис» к четвергу может добраться до побережья Канады

СЕГОДНЯ 01:26 2018-07-09T01:27:11+03:00

Шторм "Крис" будет усиливаться и начнет движение к берегам Канады Фото: REUTERS

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Тропический шторм «Крис» движется в направлении Канады. Об этом сообщило канадское Национальное метеобюро.

Стихия сформировалась в воскресенье, 8 июля, в Атлантическом океане примерно в 245 км от побережья штата Северная Каролина. По мнению метеорологов, к вечеру вторника или к утру среды шторм может набрать силу урагана.

После этого «Крис» обрушится на атлантическое побережье Канады, добравшись до него к четвергу. Под ударом окажется провинция Новая Шотландия, передает ТАСС.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что сейчас скорость ветра в эпицентре шторма составляет около 18 метров в секунду – он почти неподвижен. Ученые полагают, что атмосферное явление будет только усиливаться и начнет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль атлантического побережья страны.

напаомним, сезон ураганов в Атлантике обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября.