2018-07-09T06:09:02+03:00
Политика

В России разрабатывают самолет для выведения из строя спутников

Аппарат сможет создавать помехи для целей на море, в воздухе и выводить из строя навигационные военные спутники
Юлия ДИВЕЕВА
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В России будет создан самолет-"глушитель" военных спутниковВ России будет создан самолет-"глушитель" военных спутниковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Оборонно-промышленный комплекс России разрабатывает новый вид оружия – самолет, способный создавать помехи для спутников и выводить их строя. Летательный аппарат-глушитель будет использоваться в Воздушно-космических силах (ВКС) вместо поступающих сейчас на вооружение Ил-22ПП «Порубщик».

Источник в ОПК рассказал, что эта машина будет оснащена принципиально новым бортовым оборудованием, которое сможет вести радиоэлектронное подавление целей в воздухе и на море, а также выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле.

Проект находится на стадии завершенного эскиза самолета, и в ближайшее время должна начаться соответствующая опытно-конструкторская работа, передает РИА Новости.

«Новый самолет получил наименование «Порубщик-2» но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием», - цитирует издание свой источник.

Сейчас на вооружении ВКС России три самолета-постановщика помех на базе Ил-22. Поскольку в России осталось всего около десяти планеров таких самолетов, серия первого «Порубщика» будет небольшой.

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