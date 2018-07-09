2018-07-09T08:02:44+03:00
Политика

Стал известен состав делегации США на саммите в Хельсинки

Иванка Трамп и ее муж не будут сопровождать президента
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп совершит европейское турнеПрезидент США Дональд Трамп совершит европейское турнеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прилетит на саммит в Хельсинки вместе со своей супругой Меланией. Об этом стало известно журналистам газеты Politico, в руки которых попал список членов американской делегации.

В этот раз главу Белого дома не будут сопровождать его дочь Иванка Трамп , а также старший советник и зять президента Джаред Кушнер. Вместе с первой парой США в столицу Финляндии прилетят: руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер.

Для работы с прессой в состав делегации включены заместитель начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино.

Этот состав команды Трампа сохранится на протяжении всего европейского турне главы США В частност, на 15 июля у него намечены переговоры с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Как писал сайт kp.ru, президенты США и России проведут двусторонние переговоры 16 июля на нейтральной территории в Хельсинки. Глава Белого дома прилетит в Хельсинки за день до встречи с президентом РФ Владимром Путиным.

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