2018-07-05T17:59:44+03:00
В мире

Финские силовики готовятся к исторической встрече двух президентов

Пограничники переходят на усиленный режим, полиция обратится за помощью к военным
Алексей ВАРЕНОВ
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Традиционно полиция отвечает за охрану мероприятия на дальних подступахТрадиционно полиция отвечает за охрану мероприятия на дальних подступахФото: REUTERS
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По словам заместителя главы полиции Хельсинки Хейкки Копперойнена, финское МВД стало разрабатывать план безопасности российско-американского саммита сразу как стало известно о том, что встреча Путина и Трампа состоится в столице страны Суоми.

Традиционно полиция отвечает за охрану мероприятия на дальних подступах, маршрутах движения кортежей, в сферу ее ответственности также входит обеспечение безопасности мест проживания сопровождающих делегаций. Времени до приезда в город российского и американского лидеров остается совсем немного, поэтому полицейские планируют обратиться за помощью к коллегам из других правоохранительных органов и к военным. По словам чиновника, это нормальная практика. Особенно с учетом того, что на дни саммита в полицию подано уже четыре заявки на проведение протестных акций от различных общественных организаций.

Похоже, что жителям города - тем немногим, что в разгар летних отпусков окажутся в Хельсинки, - придется столкнуться с некоторыми ограничениями. Уже решено, что переговоры президентов пройдут в самой столице, что означает неизбежные перекрытия улиц и задержки в работе общественного транспорта. Однако, точное место встречи Путина и Трампа пока держится в тайне.

Туристам тоже придется несладко: в преддверии саммита Финляндия может вернуться к введению погранконтроля на внутренних границах Шенгенской зоны. Пограничники уже перешли на усиленный режим работы, а теперь готовятся ввести тотальный контроль на всех границах, даже с соседями по Шенгенскому соглашению - Эстонией, Швецией и Норвегией. Обычно, прилетая из страны Евросоюза в любой финский аэропорт, туристы выходят сразу в город, минуя формальности. Однако, в ближайшие две недели паспорта пребывающих будут проверять везде - в аэропортах, морских портах и на сухопутной границе. По словам представителя погранслужбы, таким образом Финляндия стремится не допустить появления в стране лиц, которые могут угрожать как общественной безопасности.

Хельсинки.

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