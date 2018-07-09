Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-09T14:40:36+03:00

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В Кремле сообщили о ходе подготовки американо-российского саммита на высшем уровне с участием президентов России и ВША Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 16 июля в Хельсинки.

Как рассказал на пресс-брифинге журналистам 9 июля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в настоящее время эксперты обеих стран обмениваются позиционными документами и предложениями тем для обсуждения.

«Стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжают наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения», — сказал Песков.

В продолжении темы, представитель Кремля уточнил, что пока говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона преждевременно. Более предметно обсуждать данную тему можно будет по итогам переговоров Путина и Трампа.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Лидеры сверхдержав проведут беседу в режиме тет-а-тет, после чего подпишут совместное заявление и пообщаются с журналистами.