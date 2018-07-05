2018-07-05T19:44:28+03:00
Политика

Путин и Трамп встретятся один на один

Посол США в России рассказал, как пройдут переговоры в Хельсинки
Ася ХОВАНСКАЯ
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Уже известно, что поначалу Путин и Трамп будут разговаривать с глазу на глазУже известно, что поначалу Путин и Трамп будут разговаривать с глазу на глазФото: EAST NEWS
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16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп проведут долгожданную встречу на нейтральной территории - выбор пал на Хельсинки. В преддверии важных переговоров посол США в России Джон Хантсман раскрыл некоторые подробности готовящегося саммита.

Так, Дональд Трамп прилетит в Хельсинки за день до встречи, 15 июля у него намечены переговоры с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

- Президент Трамп и президент Путин встретятся для обсуждения российско-американских отношений и ряда вопросов национальной безопасности. Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях, - рассказал в четверг на брифинге американский посол, добавив, что глава Белого дома надеется на снижение напряженности и конструктивное взаимодействие с Москвой.

Уже известно, что поначалу Путин и Трамп будут разговаривать с глазу на глаз.

- Президент Трамп примет участие во встрече один на один с президентом Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч, - заключил дипломат.

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По словам заместителя главы полиции Хельсинки Хейкки Копперойнена, финское МВД стало разрабатывать план безопасности российско-американского саммита сразу как стало известно о том, что встреча Путина и Трампа состоится в столице страны Суоми. (подробности)

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- Будут принятые красивые решения, полезные для Трампа в его американской повестке. Не только потому, что он так это дело представит, а Путин еще и поможет ему в этом. По Сирии о чем-то якобы договорятся, хотя реально — ни о чем (подробности)

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