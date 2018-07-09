В Одессе начались американо-украинские учения See Breeze

СЕГОДНЯ 16:21 2018-07-09T16:21:34+03:00

Они будут проводиться с 9 по 21 июля

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Военно-морские учения Sea Breeze, инициаторами которых стали США и Украина, начались 9 июля в Одессе. В них примут участие 19 стран, несколько тысяч военных, а также около 30 кораблей и судов.

«Девятнадцать стран. Более трех тысяч бойцов. Международные учения "Си Бриз-2018" уже традиционно начинаются с Одесской области. Желаю военным всех государств успехов, мужества и терпения. Пусть тяжелые уроки тренировок послужат удачными стратегиями и тактиками в бою», - подписал запись с опубликованными фотографиями с открытия учений губернатор Одесской области Максим Степанов в Facebook.

Маневры планируется проводить в Одесской и Николаевской областях, а также на некоторых морских полигонах Западной части Черного моря. С 9 по 21 июля участники учений будут отрабатывать различные задачи, которые были согласованы многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.

«Особенностью украинского-американских учений Sea Breeze-2018 будет управление силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно с моря с борта штабного корабля ВМС США "Маунт Уитни», - пишет Степанов.