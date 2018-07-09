«Яндекс» ограничил продажу своих смарт-колонок из-за высокого спроса

СЕГОДНЯ 15:44 2018-07-09T15:44:58+03:00

Только в первые часы после анонса новинки в компанию поступило свыше 20 тысяч заявок на приобретение

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"Яндекс" объявил о начале продаж первого устройство собственной разработки. Речь идет о так называемой "умной" колонке, получившей название "Яндекс.Станция".

Данное устройство управляется с помощью голосового помощника "Алиса" и понимает такие команды, как, например, "Сделай погромче", "Промотай на 10 секунд назад" и т.д.

В руководстве компании решили пока не раскрывать объем первой партии своих колонок, но предупредили, что в первое время на их приобретение будут действовать ограничения. Такие меры связаны с невероятно высоким спросом на продукцию. Только в первые часы после выпуска анонса, компания получила свыше 20 тысяч заявок.

"Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки", - передает ТАСС со ссылкой на директора по экспериментальным продуктам "Яндекса" Константина Круглова.

Известно, что первая партия продукта поступит в продажу 10 июля. Приобрести устройство можно будет только в оффлайн-магазине "Яндекса". Его стоимость составит 9990 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данная смарт-колонка является по сути аналогом подобных устройств Amazon Echo и Google Home. Она оснащена динамиками и сабвуфером мощностью 50 Ватт и способна воспринимать голосовые команды даже во время громкого воспроизведения музыки.