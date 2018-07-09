Бык снял скальп с одного из лучших матадоров Испании

СЕГОДНЯ 17:54 2018-07-09T17:54:19+03:00

Хосе Падилья был доставлен в больницу и прооперирован. Ему наложили около 40 швов [видео]

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45-летний Хуан Хосе Падилья получил более 30 травм за свою карьеру. Ещё одну он заработал на корриде в Аревало: матадор остался без куска кожи на голове. Во время выступления бык столкнулся с Падилье и сбил его с ног. Матадор упал на землю и не успел подняться, как получил ещё несколько сильных ударов. Хосе помогли встать и покинуть арену.

На сервисе YouTube было опубликовано видео столкновения, которое за несколько дней собрало более 200 тыс. просмотров.

Последствия нападения оказались тяжелыми. Врачи прооперировали пострадавшего.

Как сообщает газета Aplausos, после оказания медицинской помощи Хосе сказал, что находится в очень хорошем состоянии.

Хосе Падилья признан одним из лучших матадоров Испании.