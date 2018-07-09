2018-07-09T17:54:19+03:00
Происшествия

Бык снял скальп с одного из лучших матадоров Испании

Хосе Падилья был доставлен в больницу и прооперирован. Ему наложили около 40 швов [видео]
Наталья ТАРАСЕНКО
Поделиться:
Фото: кадр c видео YouTubeФото: кадр c видео YouTube
Изменить размер текста:

45-летний Хуан Хосе Падилья получил более 30 травм за свою карьеру. Ещё одну он заработал на корриде в Аревало: матадор остался без куска кожи на голове. Во время выступления бык столкнулся с Падилье и сбил его с ног. Матадор упал на землю и не успел подняться, как получил ещё несколько сильных ударов. Хосе помогли встать и покинуть арену.

На сервисе YouTube было опубликовано видео столкновения, которое за несколько дней собрало более 200 тыс. просмотров.

Последствия нападения оказались тяжелыми. Врачи прооперировали пострадавшего.

Как сообщает газета Aplausos, после оказания медицинской помощи Хосе сказал, что находится в очень хорошем состоянии.

Хосе Падилья признан одним из лучших матадоров Испании.

В Испании бык снял скальп с матадора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Минсельхоз хочет штрафовать жителей Подмосковья и дачников за борщевик
Ученые раскрыли главные мужские ошибки в сексе
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
Меркель пригрозила Вашингтону ответом на американские пошлины
В Москве 8 июля 2018 года выпало рекордное количество осадков
Посольство РФ призвало Лондон раскрыть данные о случаях отравления в Британии
Глава МИД Британии Борис Джонсон ушел со своего поста
Безопасно и эффективно: учёные протестировали революционную вакцину против ВИЧ
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Антитабачный закон будет регулировать использование электронных сигарет
Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании
За трансляцией матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 наблюдали 14 миллионов россиян
В Одессе начались американо-украинские учения See Breeze
Минтруд пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года
Сборная России занимает первое место по игре в защите на матчах ЧМ
Скотланд-Ярд не видит связи между отравлениями в Эймсбери и Солсбери
«Яндекс» ограничил продажу своих смарт-колонок из-за высокого спроса
Песков: Путин не станет встречаться с Макроном во время его приезда на полуфинал Франция - Бельгия
Дайверы вывели из затопленной пещеры в Таиланде седьмого подростка
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018