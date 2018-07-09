2018-07-09T18:10:02+03:00
Происшествия

Смертельная драка в центре Москвы попала на видео

Конфликт произошел у кафе, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Конфликт произошел у кафе, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улицеКонфликт произошел у кафе, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улицеФото: кадр с видео
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В Следственном комитете России (СКР) рассказали о драке, произошедшей 8 июля у кафе, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Как стало известно, тогда один из участников конфликта - мужчина 1988 года рождения - скончался от полученных телесных повреждений на месте.

В результате было возбуждено уголовное дело: дело завели по части 4 статьи 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). При этом подозреваемый - второй участник конфликта - уже задержан. «По подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 1997 года рождения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка СКР.

А в сети тем временем уже появилось видео смертельной драки. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин дерутся у кафе. При этом в какой-то момент один из них наносит серьезный удар своему противнику, а когда тот падает на землю, добивает его ногой.

Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, это не первый случай драки в Москве. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года на камеры наблюдения попала массовая драка в центре столицы. Тогда четверо пьяных мужчин устроили побоище в одном из дворов.

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