2018-07-09T19:28:40+03:00
В мире

Эксперт оценил решение Бориса Джонсона уйти в отставку

По мнению гендира Центра политической информации Алексея Мухина, глава МИД Британии просто почувствовал скорую отставку нынешнего кабмина страны
Дарья ИВАШКИНА
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Теперь уже бывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонТеперь уже бывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании. По его мнению, теперь уже бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства просто почувствовал скорую отставку нынешнего кабмина и решил «покинуть корабль, не дожидаясь бегства крыс».

Как заметил эксперт, команда Терезы Мэй «посыпалась». При этом он предположил, что произошло это из-за отсутствия политического опыта у действующего премьер-министра Великобритании. «В качестве премьер-министра она наделала достаточное количество ошибок, чтобы накопить критическую массу - перед отставкой. В ее окружении это поняли и решили покинуть корабль, не дожидаясь бегства крыс», - сказал Мухин в беседе с RT, подчеркнув, что Британии «уже давно не везет с премьер-министрами».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон подал прошение об отставке, а Тереза Мэй поблагодарила его за работу и утвердила его решение об уходе с поста.

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