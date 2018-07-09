2018-07-09T17:23:32+03:00
В мире

Глава МИД Британии Борис Джонсон ушел со своего поста

Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон подал прошение об отставке, и глава правительства Тереза Мэй его приняла. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с этого поста», — говорится в сообщении канцелярии премьера, которое цитирует АР.

Как уточнили в канцелярии премьер-министра, кто займет пост главы форин-офиса, будет объявлено в ближайшее время. На данный момент рассматривается несколько кандидатур.

Борис Джонсон возглавлял британское Министерство иностранных дел Великобритании аккурат два последних года. В первом и втором кабинетах Терезы Мэй. На пост руководителя Форин-офиса Великобритании он был назначен с 13 июля 2016 года.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 7 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров кабмина в том случае, если они попытаются сорвать плавный план по выходу из страны Евросоюза.

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