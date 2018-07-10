Основным претендентом на победу в ЧМ-2018 россияне считают Францию

СЕГОДНЯ 07:34 2018-07-10T07:34:27+03:00

Сборная Франции после победы на Уругваем в 1/4 финала ЧМ 2018 Фото: REUTERS

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Основным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу 2018 года после нашей сборной Хорватии россияне считают Францию. Как свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), французской сборной отдают предпочтение 21% респондентов.

"Мнения по поводу вопроса о том, кто завоюет чемпионский титул разделились: каждый пятый опрошенный (21%) считает, что победителем станет сборная Франции", - сообщается в материалах ВЦИОМ.

Отмечается, что исследование было проведено после матча Россия-Хорватия, в котором российские спортсмены проиграли в серии пенальти. Второе место среди фаворитов турнира занимает Англия, в их победу верят 18% опрошенных. Хорватию поддержали 17% респондентов, а 14% россиян уверены в чемпионстве Бельгии.

Кроме того, как выяснили социологи, поражение национальной сборной не снизило интерес россиян к чемпионату: телетрансляции матчей смотрят 69% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2018 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, передает РИА Новости.

Напомним, в полуфиналах чемпионата мира по футболу встретятся Франция и Бельгия, а также Англия и Хорватия.