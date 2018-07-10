2018-07-10T09:53:03+03:00
В мире

Китай создаст межбанковское объединение с арабскими странами

В расположении объединения будет 3 миллиарда долларов на проекты финансового сотрудничества
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Китай создаст межбанковское объединение с арабскими странами, которое будет распоряжаться тремя миллиардами долларов на проекты финансового сотрудничества. ОБ этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

"С целью продвижения финансового сотрудничества, Китай создаст китайско-арабское межбанковское объединение, в расположении которого будет находиться 3 миллиарда долларов на проекты финансового сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Форума китайско-арабского сотрудничества.

Он отметил, что Пекин готов работать над долгосрочным стратегическим планированием с арабскими странами. По его словам, Китай планирует укреплять сотрудничество с этими государствами в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, "умных городов" и в других, передает ТАСС.

Во вторник, 10 июля, в Пекине проходит министерская встреча Форума китайско-арабского сотрудничества. Планируется, что по итогам мероприятия будет принята Пекинская декларация, План действий на 2018-2020 годы.

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