2018-07-10T10:35:13+03:00
Общество

Во Франции зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Усуту

Заболевшим является 30-летний мужчина, он попал в клинику с поражением лицевого нерва
Екатерина БОЛГОВА
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Во Франции впервые зафиксировали заражение человека вирусом УсутуВо Франции впервые зафиксировали заражение человека вирусом УсутуФото: "КП" Архив
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Во Франции зафиксирован первый в стране случай заражения человека вирусом Усуту.

Как сообщил Роспотребнадзор, об этом заявили в Национальном институте здоровья и медицинских исследований (INSERM). Заболевшим является 30-летний мужчина, он попал в клинику INSERM с поражением лицевого нерва. Диагноз был поставлен ему 21 июня, тогда же началось лечение.

Вирус Усуту поражает нервную систему человека. Заболевание передается комарами от больных птиц. Вирус обнаружили в Африке в 1959 году у животных. С середины 1990-х годов фиксировали случаи заражения птиц в странах Европы.

В 2000-е годы стали появляться сведения об инфицированных и в европейских странах. Первые случаи заражения были зафиксированы в Италии и Хорватии. В настоящее время не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса Усуту от человека к человеку.

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