2018-07-10T11:54:02+03:00
Политика

Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Аль-Мутайя

Это самый южный населенный пункт, куда удалось доставить предметы первой необходимости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии мирным жителям доставляют гуманитарную помощьВ Сирии мирным жителям доставляют гуманитарную помощьФото: REUTERS
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В сирийский Аль-Мутайя прибыла колонная с гуманитарным грузом. Этот город расположен на границе с Иорданией, и на сегодняшний день является самым южным населенным пунктом, где побывали российские специалисты Центра по примирению сторон.

Сообщается, что дорога сюда из Дамаска занимает около семи часов. Долгие годы из-за блокады местности боевиками, жители города были отрезаны от мира и лишены таких элементарных благ, как чистая питьевая вода и электричество, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что за несколько последних дней сирийские правительственные войска значительно расширили зону влияния. Под контроль официального Дамаска перешли уже несколько десятков населенных пунктов. В этими городами удалось подписать договоры о перемирии, и теперь местные жители возвращаются в привычной жизни. А российские военные помогают местным властям восстанавливать разрушенную боевиками инфраструктуру.

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