Песков назвал весьма скромным вклад Джонсона в развитие отношений с Россией

СЕГОДНЯ 13:42 2018-07-10T13:42:07+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают весьма скромным вклад в развитие двусторонних отношений экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, ранее стало известно, что Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй. Его место занял бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

"Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно ценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о вероятности нормализации отношений Москвы и Лондона после смены главы британского внешнеполитического ведомства.