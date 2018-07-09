Борис Джонсон ушел в отставку

СЕГОДНЯ 19:26 2018-07-09T19:52:35+03:00

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Cлучилось ожидаемое: самый эпатажный и одиозный министр Соединенного Королевства – глава МИД Борис Джонсон подал в отставку. Причина –брексит (развод Британии с Евросоюзом), из-за которого уже семь членов правительства добровольно расстались со своими высокими креслами только за последние восемь месяцев.

Об отставке Джонсона здешние политологи и журналисты особенно активно заговорили после пятничного заседания в загородной резиденции премьер-министра «Чекерс». Там пытались разобраться с тем, каким же будут брексит и дальнейшие отношения Альбиона с ЕС. Сроки поджимают (29 марта следующего года Британия должна окончательно выйти из Евросоюза), а ясности нет. Под очень сильным нажимом Терезы Мэй в «Чекерсе» был согласован план , за который ратовали сторонники евроинтеграции. Он значительно смягчает позицию британских властей на переговорах с Брюсселем, давая возможность Соединенному Королевству получить доступ к единому рынку и Таможенному союзу ЕС. Именно за такой курс ратует бизнес-сообщество лондонского Сити и группа министров во главе с главой Министерства финансов Филипом Хаммондом.

Но с другой стороны им противостоял мощный триумвират: министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис, глава МИД Борис Джонсон и министр внешней торговли Лиам Фокс. Первый объявил о свой отставке в понедельник утром, а во второй половине дня за ним последовал Борис Джонсон. Многие эксперты сейчас предсказывают, что, скорее всего, такое развитие событий приведет к развалу всего кабинета Терезы Мэй. В последнее время ее кресло вовсю зашаталось. Помимо того, что никак не удавалось определить политику в отношении брексита (и это вызывало все большее недовольство не только членов правительства и депутатов парламента, но и населения), ухудшалось и экономическое положение страны, ослаб фунт, деградировало медицинское обслуживание.

От всей этой плачевной ситуации не удалось отвлечь людей «делом Скрипалей», хотя Тереза Мэй неутомимо по сей день продвигает версию отравления бывшего английского шпиона и его дочери «русскими преступниками».

Что произойдет в ближайшее время? Через несколько дней сюда должен прибыть с визитом президент США, но с кем ему вести переговоры? Ведь британского премьер-министра стали называть «хромой уткой». И кто будет представлять внешнеполитическое ведомство?.. Уже слышатся стенания: без такого необычного министра иностранных дел, как Борис Джонсон, будет скучно. Однако к нему гораздо больше подходят совсем другие эпитеты: одиозный, невычисляемый, даже скандальный. Сколько всего он напроизносил и сотворил за два года пребывания во главе Форин-офиса!

Впрочем, куда важнее другое: какой курс изберет политик, сменяющий Джонсона? Начнет ли он более позитивный курс в отношении нашей страны? Хотелось бы надеяться, хотя, судя по сегодняшнему раскладу на британском Олимпе, это, увы, маловероятно.

Лондон.

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