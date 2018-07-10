2018-07-10T17:17:31+03:00
В мире

Умер 99-летний бывший глава МИД Британии Питер Карингтон

Он руководил министерством в 1979-1982 годах
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Манфренд Вёрнер (справа) и Питер Карингтон (слева)Манфренд Вёрнер (справа) и Питер Карингтон (слева)Фото: REUTERS
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10 июля на сотом году жизни скончался бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании Питер Карингтон. Свою должность он занимался с мая 1979 года по апрель 1982 в период правления Маргарет Тэтчер, передает телеканал Sky News.

Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон выразил соболезнования родным Карингтона, сделав публикацию в своем аккаунте Twitter.

«Питер Карингтон был прекрасным человеком и великим государственным служащим. Было огромной честью играть с ним в шашки и слушать его истории о работе с каждым лидером консерваторов, начиная от Уинстона Черчилля. Доброта и блеск в равной степени. Его будет очень не хватать», - написал Кэмерон.

Питер Карингтон был главой британского МИДа 4 года и в апреле 1982 он покинул пост, выразив тем самым протест против начала войны с Аргентиной за Фолклендские острова. Также политик был шестым секретарем НАТО и старейшим генсеком альянса в истории.

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