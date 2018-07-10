На Украину не пустили британского журналиста Джона Уоррена

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-10T18:05:42+03:00

Выяснилось, что в 2015 году гражданин Великобритании посещал Крым, который к тому времени уже стал частью России

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Во вторник, 10 июля, стало известно, что погранслужба Украины не пустила в страну британского журналиста Джона Уоррена, который ведет передачу «Поедем, поедим» на российском телевидении. Кроме того, гражданину Великобритании запретили въезд на Украину сроком на три года.

Как уточнил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, британца не пропустили через границу, так как выяснилось, что в 2015 году он посещал Крым, который к тому времени уже стал частью России. При этом представитель погранслужбы незалежной пояснил, что Киев все еще продолжает считать полуостров своей территорией.

«При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушала правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма», - написал Слободян на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство местных жителей поддержали воссоединение с РФ. Стоит отметить, что процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако это не мешает Украине считать Крым своей территорией.