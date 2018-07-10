2018-07-10T18:28:58+03:00
Общество

768 новых автобусов пополнят московские автопарки до конца этого года

В них будет климат-контроль, видеонаблюдение и спутниковая навигация
Александра БУРОВА
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Почти 800 современных автобусов пополнят автопарк Москвы до конца годаПочти 800 современных автобусов пополнят автопарк Москвы до конца годаФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Столичные автопарки обновят свой состав 768 современными автобусами до конца 2018 года.

В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса «Евро-5», в парки коммерческих перевозчиков – 197. Новобранцы обновят действующий подвижной состав и будутобслуживать по госконтрактам 29 новых маршрутов наземного транспорта.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

На официальном сайте мэра Москвы уточняют, что автобусы будут снащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и разъёмами для подзарядки гаджетов и отвечать самым высоким требованиям.

Кроме того, все они будут низкопольными, в них появятся откидные пандусы и крепления для инвалидных кресел.

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