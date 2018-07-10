СЕГОДНЯ 19:59 2018-07-10T19:59:10+03:00

О том, что умер один из основателей Benetton Карло Бенеттон, сообщили его родственники

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Во вторник, 10 июля, появилась информация о том, что умер один из основателей Benetton Карло Бенеттон. Как стало известно, модельер скончался в итальянском городе Тревизо на 75-м году жизни.

Печальную новость журналистам сообщили родственники усопшего. По их словам, причиной смерти сооснователя итальянского модного дома стало онкологическое заболевание, с которым тот боролся в течение последних шести месяцев, пишет газета Corriere della Sera

СПРАВКА «КП»

Карло Бенеттон - самый младший из четверых основателей Benetton, которыми были также его братья Джильберто и Лучано и сестра Джулиана. Первое время он занимал в компании, которая специализируется на производстве собственной линии одежды, должность управляющего производством.

Стоит отметить, что штаб-квартира Benetton Group находится именно в городе Тревизо.