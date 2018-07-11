2018-07-11T09:59:02+03:00
Экономика

Банки станут передавать коллекторам биометрические данные россиян

Цель нововведения - упрощения процесса идентификации должника, чтобы исключить ошибочные звонки добросовестным гражданам
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Банки намерены передавать коллекторам биометрику россиянБанки намерены передавать коллекторам биометрику россиянФото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала 2019 года вместе с долгами банки начнут продавать коллекторским агентствами биометрические данные своих недобросовестных клиентов - фотографии и голосовой слепок. Об этом рассказал источник, близкий к Центробанку.

Цель нововведения - упрощения процесса идентификации должника, чтобы исключить ошибочные звонки добросовестным гражданам. Когда взыскатель позвонит должнику, его голосовой слепок будет проходить проверку по системе ЕБС.

Эксперты уверены, вопрос давно назрел. И его решение упростит не только взыскание долга, но и существенно снизит уровень дискомфорта для новых владельцев номеров, которые ранее принадлежали заемщикам.

«В настоящее время процесс идентификации должника занимает слишком много времени, заемщику приходится отвечать на многочисленные вопросы. И эту процедуру приходится проходить не только когда коллекторы звонят неплательщикам, но и когда заемщики звонят в агентства, чтобы уточнить условия погашения долга», - цитируют «Известия» управляющего партнера компании EOS Антона Дмитракова.

Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России с 1 июля 2018 года. Банки стали фиксировать в своих отделениях биометрические параметры клиентов (изображения лица и голосовые слепки).

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