2018-07-11T10:36:37+03:00
Политика

Экс-глава Минобороны Украины: "Гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд"

По словам бывшего министра, ему стыдно за нынешнего президента страны
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Фото: Зураб ДЖАВАХАДЗЕ / ИТАР-ТАССФото: Зураб ДЖАВАХАДЗЕ / ИТАР-ТАСС
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Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, отметил высокий уровень коррупции в стране и обвинил в этом ее нынешнего президента Петра Порошенко. По словам экс-главы минобороны, Украину впервые за долгие годы существования обвиняют в плохой борьбе с коррупцией, хотя до прихода Порошенко к власти об этом не было и речи. Гриценко также признается, что ему стыдно за нынешнего правителя.

«Даже во времена Януковича, во времена Ющенко, Кучмы, Кравчука, при любом президенте на такого уровня саммите не звучало "А вы не создали до конца антикоррупционный суд", "Нужны поправки", "А вам надо усилить борьбу с коррупцией". И стоит президент Порошенко, и он обнимается-целуется, и он смеется и думает, что это не о нем. Стыдно, что нашу страну представляет человек, который увяз в коррупции», - отмечает бывший министр.

Кроме этого, политик уверен в том, что скоро Петру Порошенко предстоит пойти под суд.

«Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Там, где он нарушил закон, где его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, то без ответственности он не уйдет никуда", - заявил Гриценко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, что в феврале этого года Петр Порошенко признал высокий уровень коррумпированности основной проблемой Украины, после чего пообещал создать в стране независимый антикоррупционный суд.

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