Порошенко признал, что главной проблемой Украины является коррупция

10 Февр. 2018 2018-02-10T17:45:29+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко признал, что главной проблемой его страны была и остается коррупция.

«Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться», - сказал глава незалежной в интервью австрийскому журналу Profil. При этом политик пообещал, что уже в 2018 году в стране будет учрежден независимый антикоррупционный суд.

Кроме того, по словам Порошенко, в ближайшее время Киев планирует вернуть на Украину финансовые средства, незаконно выведенные за границу. Для этого власти незалежной намерены начать плотное сотрудничество с западными спецслужбами.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, вопрос о том, что делать с коррупцией на Украине, поставил в тупик самого продвинутого человекоподобного робота Софию. Инцидент произошел в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам очевидцев, после вопроса о незалежной у робота сломался скрипт и подвис процессор.