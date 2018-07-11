2018-07-11T10:52:15+03:00
Политика

Шойгу заявил о невозможности военного столкновения России и Украины

Также он надеется, что европейские страны окажут влияние на Киев для мирного урегулирования внутреннего конфликта
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Министр обороны России Сергей Шойгу исключил вероятность военного конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув, что «геноцид русского населения» будет возможно избежать только в случае безусловного выполнения Киевом минских договоренностей.

«К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России», - отметил глава минобороны.

Также он считает, что урегулирование кризиса невозможно до тех пор, пока Украина отвергает возможность диалога с Донецком и Луганском.

«Разумеется, наша страна реагирует на сложившуюся ситуацию, постоянно призывая Киев к выполнению минского комплекса мер», - отметил Шойгу в интервью итальянскому изданию Giornale.

Министр обороны выразил надежду, что страны нормандского фронта и в целом Европа смогут оказать влияние на украинские власти для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны.

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