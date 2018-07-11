Минкомсвязи предложило сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило сократить долю иностранного трафика интернета в России до пяти процентов. Соответствующие предложения, разработанные совместно Аналитическим центром при кабмине РФ, содержатся в проекте национальной программы «Цифровая экономика».
Как пишет газета «Коммерсантъ», ведомство предлагает, чтобы к 2024 году доля внутреннего трафика рунета, маршрутизируемого через серверы в других странах, не превышала 5%.
Кроме того, проект программы включает в себя внедрение цифровых технологий и платформенных решений в государственном управлении и при оказании соответствующих услуг. А также предлагается подготовить систему финансирования прорывных проектов в сфере цифровой экономики.
Напомним, в январе этого года Минкомсвязи утвердило план, по которому доля иностранного трафика в российском интернете к 2024 году не должна превышать 10 процентов. По информации ведомства, в прошлом году через иностранные серверы проходило 60 процентов трафика.