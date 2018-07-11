Минкомсвязи предложило сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-07-11T10:51:00+03:00

Минкомсвязи предложило сократить долю иностранного трафика интернета в России до пяти процентов Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным СМИ, разработаны предложения по проекту национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило сократить долю иностранного трафика интернета в России до пяти процентов. Соответствующие предложения, разработанные совместно Аналитическим центром при кабмине РФ, содержатся в проекте национальной программы «Цифровая экономика».

Как пишет газета «Коммерсантъ», ведомство предлагает, чтобы к 2024 году доля внутреннего трафика рунета, маршрутизируемого через серверы в других странах, не превышала 5%.

Кроме того, проект программы включает в себя внедрение цифровых технологий и платформенных решений в государственном управлении и при оказании соответствующих услуг. А также предлагается подготовить систему финансирования прорывных проектов в сфере цифровой экономики.

Напомним, в январе этого года Минкомсвязи утвердило план, по которому доля иностранного трафика в российском интернете к 2024 году не должна превышать 10 процентов. По информации ведомства, в прошлом году через иностранные серверы проходило 60 процентов трафика.