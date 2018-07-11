В Госдуме предложили сажать на год за отказ удалить из интернета запрещённую информацию

СЕГОДНЯ 11:32 2018-07-11T11:32:29+03:00

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Систематическое игнорирование судебного решения удалить из сети информацию порочащую честь и достоинство очень скоро сможет обернуться для нарушителя тюремным наказанием. Соответствующие поправки в уже существующее российское законодательство разработали в Госдуме РФ.

В своей инициативе парламентарии указывают на тот факт, что штрафы КоАп являются не достаточно эффективной мерой воздействия. В настоящее для нежелающих выполнять решение суда действует одна статья 5.35, в соответствии с которой им придется выложить от 1500 до 2000 рублей.

Новые меры, которые предлагается ввести, предполагают сущестенное увеличение ответственности с привлечением Уголовного кодекса РФ. Так, если нарушитель впервые не выполнит решение суда и не удалит порочащую информацию из интернета, то он будет наказан штрафом от пяти до 20 тысяч рублей. Последующее нарушение обойдется дороже — от десяти до 25 тысяч рублей или административный арест до десяти суток.

Если гражданин дважды в течение года будет оштрафован приставами за неисполнение решения суда, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей или лишение свободы до одного года, сообщает газета «Известия».

Напомним, речь идет об информации (порочащая честь, достоинство и деловую репутацию, экстремистского толка и направленная на разжигание войны, а также вредная для детей), которая размещена в Сети и не была удалена или опровергнута по решению суда.