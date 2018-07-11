Исследование: Расценки на съем квартир в городах-организаторах ЧМ-2018 упали втрое

СЕГОДНЯ 11:46 2018-07-11T11:46:30+03:00

Во время проведения мундиаля цены за аренду жилья доходили до сотен тысяч рублей за сутки

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Цены на съем жилья в городах-участниках чемпионата мира по футболу в России после окончания проведения в них соревнований стали стремительно опускаться вниз. К настоящему времени они упали в три раза.

Как следует из исследования интернет-портала "Avito-Недвижимость", футбольные болельщики не ограничивались только лишь съемом жилья. Большинство из них старались разместиться не только в непосредственной близости от стадиона или фан-зоны, но и выбирали жилье с большим количеством спальных мест и собственной кухней. В свою очередь, аренаторы предлагали гостям чемпионата нестандартные услуги: англоязычных гидов, велопрогулки, "русскую" рыбалку и различные экскурсии, сообщает газета «Известия».

Напомним, в период проведения мундиаля меньше всего цены за аренду росли в Нижнем Новгороде и Сочи. Самыми недемократичными оказались расценки на съем жилья в Саранске и Ростове-на-Дону. Самая же высокая суточная арендная ставка для болельщиков ЧМ-2018 была выявлена в Москве — 150 тысяч рублей.

Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 22 городах страны на 12 стадионах В оставшееся время командам предстоит сыграть один полуфинал, матч за 3-е мест и, собственно, финальный матч, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».