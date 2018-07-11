СЕГОДНЯ 12:07 2018-07-11T12:07:29+03:00

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2003 году

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В среду, 11 июля, Госдума отклонила проект закона о гендерном равенстве.

Законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации" внесли в нижнюю палату парламента в 2003 году.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей ранее рекомендовал отклонить документ. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявлял, что считает целесообразным отозвать законопроект для доработки.

Володин является одним из автором инициативы. Законопроект был принят в первом чтении в 2003 году, а в ноябре 2017 года была создана рабочая группа по подготовке документа ко второму чтению. Замглавы профильного комитета Госдумы Оксана Пушкина ранее сообщала, что понятие "харассмент" (домогательство) планируется прописать в проекте закона.

"15 лет назад, когда мы вносили законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации", была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены", — сказал Володин журналистам, передает РИА Новости.