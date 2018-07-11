В Австралии рядом с туристической зоной поймали 600-килограммового крокодила

СЕГОДНЯ 12:07 2018-07-11T12:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Австралийские рейнджеры выловили пятиметрового крокодила в районе ущелья Кэтрин, который располагается неподалеку от туристической зоны. Специалисты отмечают, что это самая крупная рептилия, из тех, что когда-либо удавалось выловить на севере страны.

Как рассказал один из рейнджеров Грэхема Уэбба, вместе с приятелями он очень давно охотился именно на это животное. Группа выслеживала гигантского крокодила порядка 10 лет.

Длина пойманной особи, которая является одной из самых крупных за всю историю штата, составляет 4,7 метра, а ее вес достигает 600 килограммов. Первые сообщения об этом «монстре» появились в 2008 году. Тогда рыбаки заметили огромный хвост рептилии рядом со своей лодкой, передает сайт телеканала «Звезда».

Уэбб добавил, что этот крокодил относится к разряду гребнистых и представляет большую опасность для людей, в то время как ущелье Кэтрин - место поимки животного - является одной из главных туристических достопримечательностей региона.

Теперь же пойманная рептилия направлена на крокодиловую ферму, где будет находиться под присмотром специалистов, пишет ФАН.