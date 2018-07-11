В Москве и Подмосковье 11 июля 2018 года объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В среду, 11 июля, синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье кратковременные дожди, местами грозы и сильный ветер, с порывами до 15 метров в секунду.
Небо будет облачное, но с прояснениями. А температура воздуха в столице днём достигнет 22-24 градусов, а ночью опустится до 15-17 градусов. Ветер северный, с порывами.
В Подмосковном регионе в дневное время будет немного теплее, столбик термометра поднимется до 26.
Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Такая погода обуславливается прохождением шести циклонов, четырёх антициклонов и действием атмосферных фронтов.
Из-за ухудшения погодных условий в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
МЧС России рекомендует жителям столицы и Подмосковья быть внимательными и осторожными, а также остерегаться шатких конструкций.