В Москве и Подмосковье 11 июля 2018 года объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 13:08 2018-07-11T13:09:03+03:00

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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В среду, 11 июля, синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье кратковременные дожди, местами грозы и сильный ветер, с порывами до 15 метров в секунду.

Небо будет облачное, но с прояснениями. А температура воздуха в столице днём достигнет 22-24 градусов, а ночью опустится до 15-17 градусов. Ветер северный, с порывами.

В Подмосковном регионе в дневное время будет немного теплее, столбик термометра поднимется до 26.

Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Такая погода обуславливается прохождением шести циклонов, четырёх антициклонов и действием атмосферных фронтов.

Из-за ухудшения погодных условий в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

МЧС России рекомендует жителям столицы и Подмосковья быть внимательными и осторожными, а также остерегаться шатких конструкций.