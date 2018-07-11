Голикова поручила Росздравнадзору проверить клиники пластической хирургии

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-11T13:05:59+03:00

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки клиник пластической хирургии. Как сообщили в секретариате замглавы правительства, ведомство должно проверить организации до конца текущего года и предоставить отчет до 1 февраля 2019 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о нескольких случаях гибели пациентов клиник красоты. Так, 32-летняя Екатерина Киселева скончалась во время операции по уменьшению груди, а 51-летняя Галина Шуткова умерла в клинике на северо-западе Москвы, где хотела скорректировать свою фигуру. По сведениям секретариата вице-премьера, "только в 2018 году зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств".

Там отметили, что внеплановая проверка коснется организаций и индивидуальных предпринимателей, «осуществляющих медицинскую деятельность по работе (услуге) пластической хирургии, проверка которых не предусмотрена сводным планом проверок Росздравнадзора».

Промежуточный доклад по проверкам должен быть представлен до 5 сентября 2018 года.