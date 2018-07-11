Голикова поручила Росздравнадзору проверить клиники пластической хирургии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки клиник пластической хирургии. Как сообщили в секретариате замглавы правительства, ведомство должно проверить организации до конца текущего года и предоставить отчет до 1 февраля 2019 года.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о нескольких случаях гибели пациентов клиник красоты. Так, 32-летняя Екатерина Киселева скончалась во время операции по уменьшению груди, а 51-летняя Галина Шуткова умерла в клинике на северо-западе Москвы, где хотела скорректировать свою фигуру. По сведениям секретариата вице-премьера, "только в 2018 году зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств".
Там отметили, что внеплановая проверка коснется организаций и индивидуальных предпринимателей, «осуществляющих медицинскую деятельность по работе (услуге) пластической хирургии, проверка которых не предусмотрена сводным планом проверок Росздравнадзора».
Промежуточный доклад по проверкам должен быть представлен до 5 сентября 2018 года.