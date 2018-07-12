Ученые рассказали, чем опасна пасмурная погода

СЕГОДНЯ 11:52 2018-07-12T11:52:37+03:00

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Недостаток дневного света может спровоцировать развитие психических заболеваний. Об опасности затяжной пасмурной погоды для организма рассказали американские ученые.

Специалисты проверили статистику и выяснили, что обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР, наиболее часто встречается у жителей северных стран, где в течение года больше хмурых дней и меньше солнечного света. Отмечается, что люди с этим заболеванием страдают от навязчивых, мешающих или пугающих мыслей (обсессии) и на постоянной основе пытаются избавиться от них с помощью определенных ритуальных действий — компульсий, пишет сайт argumenti.ru.

Специалисты из Бингемтонского университета в США проанализировали полученные данные и территории распространения заболевания и установили, что пасмурная погода в северных широтах приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла. Это обостряет симптомы у уже больных ОКР людей и провоцирует развитие заболевания у здоровых, передает Пятый канал.