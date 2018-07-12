2018-07-12T12:38:59+03:00
Политика

В сирийском Эн-Найме около тысячи беженцев смогли вернуться в свои дома

Колонну сопроводили российские военные
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Сирийские беженцы возвращаются в свои домаСирийские беженцы возвращаются в свои домаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Колонна сирийских беженцев вернулась в свои дома в населенный пункт Эн-Найм в провинции Деръа. Мирных жителей сопровождали представители российской военной полиции, офицеры Центра по примирению враждующих сторон и сирийские войска. В составе колонны в город пришло порядка 800 человек, в том числе 40 боевиков, сложивших оружие.

Сообщается, что возвращение местного населения к мирной жизни стало возможным благодаря переговорам военных, в которых, в том числе, приняли участие российские представители.

«Был проведен переговорный процесс с участием представителей России, были достигнуты определенные договоренности, и поэтому переговорный процесс завершился таким образом. То есть это очередная колонна людей, которая возвращается к своим домам, к нормализованной мирной жизни», - цитирует слова представителя Центра по примирению враждующих сторон Михаила Киласьева сайт телеканала «Звезда».

Ожидается, что в скором времени мирные жители начнут восстанавливать инфраструктуру населенного пункта, а кто-то выступит на стороне сирийских войск в борьбе с терроризмом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду