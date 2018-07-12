В сирийском Эн-Найме около тысячи беженцев смогли вернуться в свои дома

СЕГОДНЯ 12:38 2018-07-12T12:38:59+03:00

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Колонна сирийских беженцев вернулась в свои дома в населенный пункт Эн-Найм в провинции Деръа. Мирных жителей сопровождали представители российской военной полиции, офицеры Центра по примирению враждующих сторон и сирийские войска. В составе колонны в город пришло порядка 800 человек, в том числе 40 боевиков, сложивших оружие.

Сообщается, что возвращение местного населения к мирной жизни стало возможным благодаря переговорам военных, в которых, в том числе, приняли участие российские представители.

«Был проведен переговорный процесс с участием представителей России, были достигнуты определенные договоренности, и поэтому переговорный процесс завершился таким образом. То есть это очередная колонна людей, которая возвращается к своим домам, к нормализованной мирной жизни», - цитирует слова представителя Центра по примирению враждующих сторон Михаила Киласьева сайт телеканала «Звезда».

Ожидается, что в скором времени мирные жители начнут восстанавливать инфраструктуру населенного пункта, а кто-то выступит на стороне сирийских войск в борьбе с терроризмом.