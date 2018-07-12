2018-07-12T13:22:07+03:00
Происшествия

Бывшего посла Британии в США госпитализировали после нападения в метро Лондона

Сам 74-летний Кристофер Майер не помнит, как попал в больницу
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Правоохранительные органы не считают происшествие политически мотивированнымПравоохранительные органы не считают происшествие политически мотивированнымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Лондоне напали на бывшего посла Великобритании в США Кристофера Мейера, после чего он был немедленно госпитализирован. На железнодорожном вокзале Виктория два молодых человека подкараулили 74-летнего экс-посла, когда тот возвращался домой. В результате произошедшего Кристофера Мейера доставили в больницу святой Марии в Паддингтоне, где врачи диагностировали ему повреждения глаз, носа и губ.

Как сообщает жена экс-посла Кэтри Мейер, он ничего не помнит о произошедшем и не понимает, как оказался в больнице. По словам женщины, Мейер «выглядит ужасно».

«Его левый глаз похож на мяч для гольфа и кровоточит, нос выглядит так, будто его сломали», - рассказала она британской газете The Times. Также она призналась, что поражена жестокости, с которой было совершенно нападение на ее мужа.

Правоохранительные органы не считают происшествие политически мотивированным, так как по их словам, подозреваемые мужчина и женщина, возможно, хотели ограбить бывшего посла Великобритании.

Мейер должен был принять участие в съемках нескольких программ на телевидении, которые бы осветили приезд президента США Дональда Трампа, но из-за нападения все планы пришлось отменить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду