Бывшего посла Британии в США госпитализировали после нападения в метро Лондона

СЕГОДНЯ 13:21 2018-07-12T13:22:07+03:00

Сам 74-летний Кристофер Майер не помнит, как попал в больницу

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В Лондоне напали на бывшего посла Великобритании в США Кристофера Мейера, после чего он был немедленно госпитализирован. На железнодорожном вокзале Виктория два молодых человека подкараулили 74-летнего экс-посла, когда тот возвращался домой. В результате произошедшего Кристофера Мейера доставили в больницу святой Марии в Паддингтоне, где врачи диагностировали ему повреждения глаз, носа и губ.

Как сообщает жена экс-посла Кэтри Мейер, он ничего не помнит о произошедшем и не понимает, как оказался в больнице. По словам женщины, Мейер «выглядит ужасно».

«Его левый глаз похож на мяч для гольфа и кровоточит, нос выглядит так, будто его сломали», - рассказала она британской газете The Times. Также она призналась, что поражена жестокости, с которой было совершенно нападение на ее мужа.

Правоохранительные органы не считают происшествие политически мотивированным, так как по их словам, подозреваемые мужчина и женщина, возможно, хотели ограбить бывшего посла Великобритании.

Мейер должен был принять участие в съемках нескольких программ на телевидении, которые бы осветили приезд президента США Дональда Трампа, но из-за нападения все планы пришлось отменить.