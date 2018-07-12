2018-07-12T13:36:50+03:00
Политика

На Украине закрыли "дело рюкзаков", фигурантом которого был сын главы МВД Авакова

В деле о растрате 14,5 млн грн госсредств фигурировал также экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен АваковФото: REUTERS
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На Украине закрыли так называемое "дело рюкзаков", фигурантами которого были сын главы МВД Александр Аваков и бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назара Холодницкого, ведомство закрыло уголовное производство о растрате 14,5 млн грн госсредств.

"Я об этом решении узнал только вчера (11 июля) вечером. Сейчас разбираемся", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что таковым было решение старшего группы прокуроров.

При этом, как подчеркивает издание, подозреваемым по этому делу в настоящее время остается третий фигурант дела - представитель компании-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Напомним, 5 апреля 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП заявили о завершении досудебного расследования по делу о закупках рюкзаков для МВД. По версии следствия, представитель фирмы-победителя по поддельным документам обеспечил участие в тендере фиктивной компании. Отмечалось, что в 2015 году представители МВД без необходимости организовали закупку рюкзаков по цене, намного выше среднерыночной.

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