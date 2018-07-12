Роспотребнадзор отметил, что в Москве снизились выбросы от машин

СЕГОДНЯ 14:36 2018-07-12T14:37:08+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора отметили, что уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился на треть. Предполагается, что это вызнано использованием автовладельцами более экологического топлива Евро-4 и Евро-5.

Об этом сообщила мэру Москвы Сергею Собянину глава московского ведомства Елена Андреева в ходе их встречи в четверг, 12 июля, в Центре гигиены и эпидемиологии.

- Стоит сказать, что теперь, когда мы контролируем воздух с переходом сначала на Евро-4, а вот сейчас уже на Евро-5, количество вредных веществ, несмотря на то, что это все-таки мегаполис, и в городе развивается транспорт, содержание вредных веществ - диоксида, азота, серы, взвешенных веществ с введением нового вида топлива сократилось по тем показателям где-то на 35%, - цитирует Андрееву информационное агентстве ТАСС.

По данным, собранным после 40 тысяч исследований атмосферы, 16 тысяч исследований качества питьевой воды, 1,5 тысячи исследований уровня загрязнения поверхностных водоемов и стоков после очистных сооружений, за последние три года загрязнение воздуха по азоту диоксида снизилось на 17%, а по оксиду углерода – на 23%.