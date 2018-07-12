2018-07-12T20:30:28+03:00
Политика

Захарова назвала «отвратительной» ситуацию с категоризацией пользователей Facebook

По данным СМИ, ранее социальная сеть определила 65 тысяч россиян как интересующихся «государственной изменой»
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Ситуация с категоризацией пользователей Facebook для создания таргетированной рекламы - «беспрецедентная и отвратительная вещь» с точки зрения этики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта ситуация становится интереснее с каждым днем, это становится предметом отдельных дискуссий, мне кажется, даже на отдельных площадках действительно примем в этом участие, потому что действительно ситуация уже напоминает какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию», - отметила Захарова на брифинге в четверг.

Технические инструменты Facebook позволяют автоматически анализировать поведение пользователей соцсети и изучать их интересы для создания таргетированной рекламы. Собранные данные, как утверждается, не передаются третьим лицам, но позволяют показывать людям только те рекламные объявления, которые могут быть потенциально востребованы.

Ранее газета The Guardian сообщила, что среди ярлыков, которыми отмечались пользователи Facebook в соответствии с их интересами, была категория «государственная измена». По данным издания, в нее попали 65 тысяч россиян.

После публикации в Facebook заявили, что под понятием «госизмена» в данном случае имелся в виду интерес в «историческом контексте», и во избежания недоразумений параметр был исключен из алгоритма таргетированной рекламы.

При этом в The Guardian предположили, что Facebook могла невольно предоставить сведения об интересующихся «госизменой» пользователях российским спецслужбам, которые якобы таким образом намерены отслеживать неблагонадежных граждан. По словам Захаровой, подобные заявления особенно возмутительны.

«Это просто паранойя в чистом виде», - подытожила представитель МИД РФ.

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