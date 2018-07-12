2018-07-12T22:56:23+03:00
В мире

Анджей Дуда: Польша по-прежнему настаивает на дегероизации деятелей ОУН-УПА* на Украине

Тема пропаганды бандеровской идеологии и отрицания Волынской резни была поднята в ходе встречи президентов Польши и Украины на саммите НАТО в Брюсселе
Денис СУХОВ
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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У Варшавы есть определенные ожидания от Киева, связанные с конкретными шагами по дегероизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА, вооруженное крыло Организации украинских националистов*).

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, польский закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни был одной из тем переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы тоже имеем свои ожидания. Такие люди, как (главнокомандующий УПА* Роман) Шухевич и (лидер ОУН* Степан) Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа», - отметил Дуда.

В этой связи польский президент упомянул ранее принятый на Украине закон, который признает деятелей УПА* «борцами за свободу». Дуда подчеркнул, что Варшава никогда не согласится с тем, что этих людей более не считают преступниками.

Также Дуда напомнил про запрет Киева на эксгумацию польских захоронений на территории Украины.

«Поляки не были идеальными, но если кто хочет выяснить историческую правду, то я должен спросить, почему вы не соглашаетесь на эксгумации? Вы боитесь того, что историческая правда выяснится после эксгумаций?», - поинтересовался президент Польши.

Напомним, в последние годы польско-украинские отношения осложняются главным образом на фоне дискуссий по вопросам исторической памяти. Очередной виток напряженности произошел в феврале, когда Варшава ввела уголовную ответственность за «бандеровскую пропаганду» и отрицание Волынской резни — этнической зачистки польско населения Волыни, предпринятой боевиками УПА* в 1943 году. По разным оценкам, тогда жертвами массовых убийств стали от 30 до 100 тысяч поляков.

В Киеве же польский закон раскритиковали, назвав дискриминационным по отношению к украинцам.

*Организация, запрещенная в РФ.

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