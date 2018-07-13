2018-07-13T12:02:02+03:00
В мире

Самыми дорогими для проживания городами мира признаны Цюрих и Женева

Также в пятерку рейтинга вошли Осло, Копенгаген и Нью-Йорк
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Женева, ШвейцарияЖенева, ШвейцарияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самыми дорогими для проживания городами мира стали швейцарские Цюрих и Женева. Также в первую пятерку рейтинга вошли столица Норвегии Осло, Дании - Копенгаген и один из штатов США - Нью-Йорк. В последнем случае для проживания ежемесячный доход должен быть не менее 3673 долларов.

Как считают аналитики банка UBS AG Prices and Earnings, для того, чтобы семье из трех человек жить в самых дорогих городах мира без излишеств, необходимо иметь зарплату около 4,2 тысяч долларов. В эту сумму не входят траты на аренду жилья.

Всего в списке оказалось 77 городов. Российские Москва и Санкт-Петербург заняли 54-ое и 51-ое места соответственно. Так, швейцарский банк рассчитал минимальные затраты в двух крупнейших городах России в 2,26 тысячи долларов для Москвы и около 2,3 тысячи долларов для Питера.

Как передает Пятый канал, самое дешевое проживание будет в Каире — всего 1,2 тысячи долларов, а также в Киеве, в котором в месяц необходимо получать около 1,6 тысячи долларов.

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