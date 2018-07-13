2018-07-13T11:41:05+03:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы по сбору и покупке грибов

Ежегодно в России регистрируется около тысячи пострадавших от отравления этим продуктом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роспотребнадзор напоминает - нельзя пробовать сырые грибы на вкусРоспотребнадзор напоминает - нельзя пробовать сырые грибы на вкусФото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала памятку по сбору и покупке грибов. Ведомство советует помнить о том, что ежегодно в России регистрируется около тысячи пострадавших от отравления данным продуктом, из них около 30 человек погибают.

Чтобы избежать подобных последствий нужно собирать грибы вдали от дорог и городов, только в экологически чистых районах. При этом не стоит использовать для сбора ведра, полиэтиленовые пакеты и мешки, гораздо лучше подойдут плетеные корзины. Так, грибы дольше будут оставаться свежими.

Нужно обязательно срезать каждый гриб с целой ножкой, избегая незнакомых видов. При этом нельзя собирать старые, переросшие и червивые экземпляры, а также пробовать их на вкус сырыми.

Придя домой, необходимо сразу перебрать, отсортировать и еще раз тщательно пересмотреть всю "добычу". Подвергать грибы кулинарной обработке нужно именно в день сбора, при этом каждый вид готовится отдельно. Мариновать или солить данный продукт стоит в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Хранить грибы в тепле строго запрещено, поскольку они быстро портятся.

Если же вы решили приобрести грибы, то также стоит помнить несколько рекомендаций. Не стоит покупать данный продукт у случайных лиц в местах стихийной торговли. Особенно если речь идет о сушеных и консервированных грибах. Торговать ими на рынках и ярмарках можно только после проведения экспертизы, по итогам которой выдается соответствующее разрешение.

Если вы покупаете грибы в магазинах, то стоит внимательно рассмотреть упаковку. Она не должна быть порванной, грязной или не промаркированной, а содержимое не должно выглядеть дряхлым или испорченным, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первые грибы появились в Подмосковье уже в двадцатых числах мая. "Комсомолка" изучила, куда ехать за вешенками, куда за маслятами, и опубликовала карту грибных мест.

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