Президент ФИФА назвал Чемпионат мира-2018 в России лучшим в истории

СЕГОДНЯ 12:52 2018-07-13T12:52:32+03:00

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России стал лучшим за всю историю проведения турнира. С таким заявлением 13 июля выступил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории", - сказал Инфантино журналистам на пресс-конференции.

Глава ФИФА отдельно поблагодарил оргкомитет турнира, РФС, российское правительство, а также лично президента России Владимира Путина.

"Я благодарю всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена", - добавил глава федерации.

Особую благодарность Инфантино выразил волонтерам ЧМ-2018, а также «всему русскому народу, позволившему миру дышать футболом».

Чемпионат мира по футболу-2018 стартовал в России 14 июня. Сыграно уже 62 матча из 64. В оставшихся двух играх мундиаля осталось разыграть чемпионское звание и призеров турнира. Команды Бельгии и Англии поборются за третье место, а в финале сойдутся сборные Хорватии и Франции.