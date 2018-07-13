2018-07-13T13:53:37+03:00
Происшествия

Российский турист утонул на курорте в Испании

Спасатели не успели помочь мужчине
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Испании погиб российский туристВ Испании погиб российский туристФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На испанском курорте утонул путешественник из России. Трагедия произошла в Маспаломасе на одном из Канарских островов — Гран-Канария в минувшую среду, 11 июля.

Сообщается, что в тот вечер мужчина посетил одних их местных баров. А затем пошел прогуляться на пляж. Отмечается, что хотя на побережье был установлен красный флаг, запрещающий заходить в воду, турист все же решил искупаться.

Когда очевидцы заметили, что мужчина тоне, они немедленно обратились к работникам службы спасения. На место тут же прибыли спасатели и вертолет из Группы по чрезвычайным ситуациям и спасению правительства Канарских островов (GES), передает сайт «Свободная пресса».

Однако отмечается, что когда 36-летнего мужчину удалось вытащить из воды, он уже был без сознания. Экстренная помощь на месте не помогла и мужчина скончался на месте происшествия, пишет сайт argumenti.ru.

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