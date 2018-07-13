2018-07-13T17:41:54+03:00
В мире

На финал ЧМ-2018 приедут более 10 руководителей иностранных государств

Москву посетят президенты Франции, Хорватии, Венгрии, а также эмир Катара
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На финал ЧМ по футболу приедут не менее 10 руководителей иностранных государствНа финал ЧМ по футболу приедут не менее 10 руководителей иностранных государствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшие выходные, 14-15 июля, в канун закрытия Чемпионата мира по футболу-2018 в России, президент страны Владимир Путин проведет в Москве ряд встреч с лидерами зарубежных стран. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

С его слов, в российскую столицу съедутся лидеры Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии. А также ряд глав правительств различных стран.

«В субботу, 14 июля, Путин побеседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и встретится с руководителями стран, чьи футбольные сборные вышли в финал чемпионата мира – президентами Хорватии и Франции Колиндой Грабар-Китарович и Эмманюэлем Макроном», - приводит слова советника главы российского государства ТАСС.

Ушаков особо отметил воскресную встречу Владимира Путин с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом АльТани. Это ближневосточное государство будет принимать следующий мундиаль в 2022 году. Главы стран вместе поучаствуют в церемонии передачи Катару права проведения следующего футбольного турнира. После чего обсудят двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. В воскресенье на московском стадионе «Лужники» за звание чемпиона мира сразятся сборные Франции и Хорватии. Днем ранее лавры «утешительного финала» разыграют Бельгия и Англия.

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