Стоит ли болеть за Хорватию после провокационных выходок их футболиста

СЕГОДНЯ 13:49 2018-07-12T17:36:50+03:00

На ЧМ в России в хорватов влюбились после их великолепной победы над Аргентиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш колумнист считает, что стоит. Потому что в футболе нужно переживать не за политику, а за игру

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1998. Сборная Хорватии, с Шукером, Бобаном, Просинечки дошла до полуфинала чемпионата мира, и стала главным открытием турнира. На фоне войн 90-х на территории бывшей Югославии болеть за хорватов было вроде как непатриотично. Но В России почти все за них болели, как за героев, умывших зарвавшихся и скучных грандов. С тех пор переживать за «шашечных» уже не считалось «предательством». Тем более, что сербы и хорваты, играющие в наших клубах, всячески подчеркивали, что футбольное братство выше политики.

2018. На ЧМ в России в хорватов влюбились после их великолепной победы над Аргентиной (3:0), потом не хотели их видеть соперниками нашей команды в 1/4 финала, побаиваясь. Потом не верили, что у команды Черчесова есть шансы их пройти. Потом была «оптимистическая трагедия», когда наши все-таки по пенальти уступили... И несколько часов настроение в России было примерно такое: «Теперь болеем за хорватов». Они бойцы, мы с ними на равных, братья-славяне и т. д.

А вот потом...

Потом услужливые поисковики размножили частное видео Домагоя Виды, который передал привет киевскому «Динамо» (он играл в этом клубе) и прибавил «Слава Украине» (второе гражданство Виды - украинское). Вместе с ним на видео бывший игрок сборной, сейчас работающий в штабе команды Огнен Вукоевич.

Чемпионат мира нас вроде немного отрезвил от политической истерии телевизионных шоу. Но тут скандальчик лег на подготовленную почву. Хорваты за несколько часов растеряли сотни тысяч поклонников в России. Виду костерили как могли, а тут, как назло, еще одно видео, на котором все тот же Вида кричит «Слава Украине! Белград гори!».

Тут уж даже нейтральные наблюдатели вынуждены были признать - Вида не прав.

Вукоевича ФИФА лишила аккредитации. Виду оштрафовали на 15 тысяч евро. Парень, кстати, объяснил, что «Белград» это его любимый ресторан в Киеве, и «гори» использовалось в значении «зажигай». Сербы такое объяснение посчитали довольно надуманным.

Тысячи хорватских болельщиков в Москве пытались смыть этот недружелюбный эпизодФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся эта история вылилась в то, что в полуфинальном матче стадион, скорее, болел за англичан. Чего уж точно нельзя было ожидать до криков Виды. Каждый раз, когда защитник касался мяча, на трибунах свистели. Некрасиво? Наверно... Тем более, что тысячи хорватских болельщиков в Москве пытались смыть этот недружелюбный эпизод. В центре Москвы «шашечные» перед игрой развернули транспарант «Спасибо, Россия». Лично слышал, как целый вагон метро, забитый хорватскими фанатами, скандировал: «Руссия, спасибо!»

У стадиона за пару часов до игры хорватские ребята в смешных ватерпольных шапочках братались с российскими, и у всех хватало ума друг друга не троллить.

Англичанам, правда, время от времени кричали «Но-ви-чок!». Но те дружелюбно посмеивались.

После игры гости с островов плакали. Как символ трагедии - болельщик лет тридцати в футболке с крестом святого Георгия утром, после игры, на станции «Текстильщики», с красными глазами, жадно опрокидывающий в себя полторалитровую бутылку воды...

Хорваты тоже плакали, но от счастья. Вида несколько раз принес извинения за свои провокационные крики и видео.

- Я люблю русских, люблю украинцев, люблю сербов. Все играли и играем вместе!

Впереди финал. Франция и Хорватия по игре, настрою и злости заслужили право бороться за титул. И за кого болеть каждый решает для себя сам. Чтобы там не говорили про футбол вне политики, именно политические пристрастия чаще всего определяют, за кого будут трибуны. Но с другой стороны, именно футбол часто рушил навязанные политиками стереотипы. Так было с хорватами в 1998-м. Может, и сейчас стоит принять извинения хорватских гостей, и болеть не «по политической необходимости», а просто потому, что хочется переживать именно за эту команду? А искать врагов уже потом, после чемпионата мира.

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